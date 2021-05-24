Депутаты парламента Карелии устроили холодный душ республиканскому Минимущества

Министра на заседании Законодательного собрания республики не оказалось.

Мало кто ожидал, что утверждение в Законодательном собрании Карелии очередных итогов исполнения региональной программы приватизации обернется 25 мая очередным холодным душем для республиканских чиновников, ответственных за управление государственным имуществом. По словам губернаторского представителя в карельском парламенте Юрия Шабанова, во время обсуждения этих итогов депутатским комитетом по экономической политике особых вопросов к документу не возникло, и господин Шабанов даже не счел необходимым приглашать на сессию министра имущественных и земельных отношений Янину Свидскую. Но ее отсутствие на внеочередном заседании Законодательного собрания только подогрело эмоции депутатов.

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