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Депутаты парламента Карелии устроили холодный душ республиканскому Минимущества

Новости. Экономика
14:13, 25 Мая 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Министра на заседании Законодательного собрания республики не оказалось.

Мало кто ожидал, что утверждение в Законодательном собрании Карелии очередных итогов исполнения региональной программы приватизации обернется 25 мая очередным холодным душем для республиканских чиновников, ответственных за управление государственным имуществом. По словам губернаторского представителя в карельском парламенте Юрия Шабанова, во время обсуждения этих итогов депутатским комитетом по экономической политике особых вопросов к документу не возникло, и господин Шабанов даже не счел необходимым приглашать на сессию министра имущественных и земельных отношений Янину Свидскую. Но ее отсутствие на внеочередном заседании Законодательного собрания только подогрело эмоции депутатов.

Читайте подробнее в статье «Разрушенное госимущество появляется не сразу»

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Комментарии

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театральный критик
2021-05-25 14:34:35
Кто громче всех визжал ? Предвыборная гонка началась. Очень хочут остаться депутатами.
Leopol'd
2021-05-25 15:39:29
Громче всех визжал театральный критик, но это ни на что не влияет. Так, сотрясение воздуха и пачкание стен.
Гость
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