Депутаты проголосовали за налоговые льготы бизнесу, пострадавшему от карантина в Карелии

Комитет по бюджету и налогам парламента Карелии одобрил законопроект о снижении налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего бизнеса, терпящие убытки из-за карантинных мероприятий.

Планируемые изменения в законодательстве на заседании комитета представил заместитель министра финансов Карелии Александр Грищенков.

По его словам, одна из поправок предусматривает снижение стоимости патента.

"Для тех, кто работает на патентной системе налогообложения, предусматривается снижение в 2 раза потенциально возможного к получению дохода. То есть это практически снижение в 2 раза стоимости патента", - сказал Грищенков.

Какие еще налоги снизятся после принятия законопроекта, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".