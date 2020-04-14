890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии рейсы пригородных и междугородных автобусов отменены до 24 апреля 3
14.04.2020 15:47
В Карелии подтверждено три новых случая коронавирусной инфекции (СРОЧНО) 14
14.04.2020 17:05
Бывший замначальника речного училища в Петрозаводске стал директором шуйской школы 3
14.04.2020 15:44
Минэк Карелии обновит список предприятий, которые смогут работать в условиях карантинных мер
14.04.2020 19:50
В период всеобщей самоизоляции можно будет подстричься и посетить салон красоты в двух районах на севере Карелии 2
14.04.2020 19:52

Депутаты проголосовали за налоговые льготы бизнесу, пострадавшему от карантина в Карелии

Новости. Экономика
12:42, 15 Апреля 2020
фото: Антон Вергун/ТАСС
Загрузка...

Комитет по бюджету и налогам парламента Карелии одобрил законопроект о снижении налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего бизнеса, терпящие убытки из-за карантинных мероприятий.

Планируемые изменения в законодательстве на заседании комитета представил заместитель министра финансов Карелии Александр Грищенков.

По его словам, одна из поправок предусматривает снижение стоимости патента.

"Для тех, кто работает на патентной системе налогообложения, предусматривается снижение в 2 раза потенциально возможного к получению дохода. То есть это практически снижение в 2 раза стоимости патента", - сказал Грищенков.

Какие еще налоги снизятся после принятия законопроекта, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.04.2020, 12:00
В Карелии 16 человек умерли от внебольничной пневмонии менее чем за две недели
14.04.2020, 19:30
Глава Карелии продлил режим самоизоляции
09.04.2020, 23:35
В Карелии выявлено еще четыре человека, условно заболевших коронавирусом (СРОЧНО)
13.04.2020, 09:52
Четвертый заболевший коронавирусом выявлен в Карелии
11.04.2020, 21:41
В Карелии подтвердился третий случай заражения коронавирусом
11.04.2020, 11:44
Глава Минздрава опубликовал карту распространения коронавируса в Карелии

Аналитика

Сегодня 13:31
Политкухня
"Я не скажу, что это подвиг, но вообще что-то героическое в этом есть"
Перед очередным заседанием парламента Карелии часть депутатов сходила к врачу за медицинскими справками.
Не до жиру 16
14.04.2020 11:38
"Произойдет эффект домино" 11
13.04.2020 16:50
Матвеев вину не признает 4
13.04.2020 15:30
Как избежать уловок мошенников
13.04.2020 08:53
Вся аналитика

Чтиво

14.04.2020 12:33
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
От заболеваний спины и суставов, детских болячек, гинекологических проблем не отмахнёшься и не запрёшься дома.
С одним фельдшером и без лекарств 4
08.04.2020 13:03
Аркадий Рутгайзер: "Оставаясь дома, в изоляции, наши пациенты должны знать, что мы все равно рядом"
02.04.2020 10:39
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»