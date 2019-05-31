Депутаты рассказали, каким должен быть уполномоченный по правам человека в Карелии

В конце июня 2019 года заканчивается срок полномочий уполномоченного по правам человека в Республике Карелия Александра Шарапова.

Правом вносить в Законодательное собрание кандидатуры на пост омбудсмена обладают депутаты карельского парламента, глава республики, правительство Карелии, представительные органы и главы муниципальных образований, прокурор республики, общественные организации.

"Быть уполномоченным по правам человека – это высокая миссия. Уполномоченным должен быть человек высокой степени ответственности, который воспринимает проблемы обратившихся людей, как свои личные. На мой взгляд, он должен видеть, что происходит вокруг и работать не только на основании обращений граждан. Омбудсмен должен быть готовым в нужный момент прийти на помощь и сделать так, чтобы права людей были соблюдены. Неравнодушие – одно из главных качеств этого человека", - сказал председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович.

Среди качеств уполномоченного спикер парламента также выделил профессионализм, высокие коммуникативные способности, умение сопереживать и способность находить правильные решения.

По мнению депутата Виктора Степанова, омбудсмену необходимо сочетать компетентность, знание законодательства, честность, порядочность и принципиальность. "У уполномоченного должна быть внутренняя непримиримость к любым нарушениям прав граждан", - отметил парламентарий.

"Уполномоченный по защите прав человека должен быть полностью независим от исполнительной власти, пользоваться доверием общества, иметь юридическое образование, чтобы мог на профессиональном уровне в судах и государственных учреждениях защищать интересы людей", - считает депутат Евгений Ульянов.

Парламентарий Иван Гусев уверен, что омбудсменом в Карелии должен быть не функционер или человек с многолетним опытом работы на государственной службе, а просто образованный человек высоких моральных устоев, который готов возражать и отставать права граждан. "Не важно, насколько Уполномоченный будет известным или медийным, важно, готов ли он будет биться за несправедливо обиженного незнакомца, как за себя самого", - отметил депутат.

Заместитель председателя парламентского Ккмитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Евгений Беседный считает, что Уполномоченный должен иметь юридическое образование, быть беспартийным, непредвзятым и беспристрастным, как судья, человеком, а также не входить в число действующих или бывших чиновников. Это поможет ему более эффективно отстаивать права людей. "Омбудсмен должен здраво оценивать ситуацию, оперативно разбираться в ней, и в случае нарушения прав помогать гражданам, восстанавливать их права, добиваться справедливости, привлекая для этого все свои ресурсы", - сказал парламентарий.

Выдвижение кандидатур на должность омбудсмена в Республике Карелии завершится 19 июня 2019 год.