Реклама
Прислать новость
Федеральную трассу «Кола» в Карелии перекрыли для транспорта из-за лесных пожаров   6
18.07.2021 19:58
Из-за лесного пожара началась эвакуация жителей поселка в Карелии 5
18.07.2021 19:01
Фотограф запечатлел застланный дымом лесных пожаров Петрозаводск (ФОТО) 3
18.07.2021 10:39
Пожарные и добровольцы с экскаваторами и лопатами спасли деревню Кудама от огня (ФОТОРЕПОРТАЖ) 7
18.07.2021 17:40

Десантники из Мурманска отправятся спасать Карелию от лесных пожаров

Новости. Общество
09:10, 19 Июля 2021
фото: Столица на Онего

Мурманская область поможет Карелии в тушении лесных пожаров, сообщают в соседнем регионе.

Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на сегодняшнем оперативном совещании, передает информационное агентство «Би-порт».

«Видим, что ситуация в соседней Карелии непростая. Поэтому мною принято решение о поддержке и отправке туда наших десантников», — сказал глава региона.

Андрей Чибис попросил министра экологии, природных ресурсов и рыбного хозяйства Сергея Абаринова оперативно организовать поддержку, оставив при этом необходимое количество десантников в регионе.

В Мурманской области на сегодняшний день очагов возгорания нет. За всё время потушены 56 природных пожаров на площади 2000 гектаров, сообщает издание.

Площадь лесных пожаров в Карелии к концу дня 18 июля выросла до 4,3 тыс. гектар, а количество очагов возгорания — до 37.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сергей
2021-07-19 09:27:00
Почему раньше не запросили помощь ? Почему скрывали масштабы бедствий ?? Одно вранье в Вконтакте .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2021, 17:40
Пожарные и добровольцы с экскаваторами и лопатами спасли деревню Кудама от огня (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14.07.2021, 10:33
В центре Петрозаводска неизвестный открыл стрельбу – двое пострадали (ВИДЕО)
18.07.2021, 19:58
Федеральную трассу «Кола» в Карелии перекрыли для транспорта из-за лесных пожаров  
12.07.2021, 15:46
Утонул сотрудник заповедника «Кивач» в Карелии
14.07.2021, 16:14
Полиция нашла квартиру, из которой стреляли по прохожим в Петрозаводске
13.07.2021, 12:37
«Пятые сутки ада»: жена пропавшего в Карелии рыбака рассказала о спасательной операции

Аналитика

16.07.2021 09:05
Политкухня
Ковид сыграет в политику 10
Результаты выборов в Карелии непредсказуемы как для власти, так и для оппозиции.
«Как содрать, а не заработать» 6
15.07.2021 13:27
Жить и работать на малой родине 6
13.07.2021 12:15
«Позволял назвать главу Карелии «приставом», а главу города – «комсомолкой» 25
13.07.2021 09:40
«Никто их никуда не сливал» 11
07.07.2021 16:55
Вся аналитика

Чтиво

14.07.2021 12:56
Личное мнение
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
Финский парламентарий считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы советским властям.
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 5
13.07.2021 15:05
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
08.07.2021 15:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»