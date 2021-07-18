Десантники из Мурманска отправятся спасать Карелию от лесных пожаров

Мурманская область поможет Карелии в тушении лесных пожаров, сообщают в соседнем регионе.

Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на сегодняшнем оперативном совещании, передает информационное агентство «Би-порт».

«Видим, что ситуация в соседней Карелии непростая. Поэтому мною принято решение о поддержке и отправке туда наших десантников», — сказал глава региона.

Андрей Чибис попросил министра экологии, природных ресурсов и рыбного хозяйства Сергея Абаринова оперативно организовать поддержку, оставив при этом необходимое количество десантников в регионе.

В Мурманской области на сегодняшний день очагов возгорания нет. За всё время потушены 56 природных пожаров на площади 2000 гектаров, сообщает издание.

Площадь лесных пожаров в Карелии к концу дня 18 июля выросла до 4,3 тыс. гектар, а количество очагов возгорания — до 37.