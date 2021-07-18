Лесные пожары в Карелии разрастаются, на помощь готовы прийти пожарные из Санкт-Петербурга

Площадь лесных пожаров в Карелии к концу дня 18 июля выросла до 4,3 тыс. гектар, а количество очагов возгорания - до 37.

Об этом сообщили в МЧС Карелии.

На случай ухудшения обстановки в готовность приведена аэромобильная группировка Невского спасательного центра МЧС России и вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра в Санкт-Петербурге.

Один из самых опасных пожаров рядом с поселком Настенъярви удалось остановить. По данным МЧС, угрозы дальнейшего распространения огня нет. Огнеборцам удалось ликвидировать горение 5 нежилых строений.

Жители в количестве 109 человек, в т. ч. 34 ребенка эвакуированы в пункты временного размещения. Пострадавших среди них нет. Остальные уехали к родственникам и знакомым.



Для тушения пожара прибыли дополнительные силы и средства. Всего в тушении задействованы 142 человека и 36 единиц техники.



Кроме этого, привлечена инженерная техника и два пожарных поезда. Вертолетом Ми-8 на очаги горения произведены 10 сбросов воды, общим объёмом 50 тонн.





