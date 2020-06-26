Десять человек в Карелии госпитализированы с внебольничной пневмонией за сутки

По официальным данным на 27 июня, в больницы республики поступили еще десять пациентов с диагностированной внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 733 пациента, 61 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Об этом сообщает оперативный штаб правительства Карелии по борьбе с коронавирусом



За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, информирует штаб.

Ранее глава Карелии прокомментировал рост заболеваемости пневмонией в регионе