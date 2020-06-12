Глава Карелии прокомментировал рост заболеваемости пневмонией в регионе

Губернатор Артур Парфенчиков высказался о существующей связи между заболеваемостью внебольничной пневмонией и коронавирусной инфекцией.

Парфенчиков на своей странице в соцсети сравнил свежую статистику заболеваемости внебольничной пневомнией с прошлогодними показателями. По его данным, в текущем году болезнь прогрессирует в сравнении с таким же периодом 2019 года.

"В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество внебольничных пневмоний за период с 1 апреля по 12 июня увеличилось с 591 случая до 606. К сожалению, сегодня сравнялось и количество лиц пожилого возраста, заболевших пневмонией, - 349 больных. Ровно столько было и год назад", - заявил Артур Парфенчиков.

Глава Карелии высказался о связи внебольничных пневомний и коронавируса.

"Рост пневмоний очевидно связан с коронавирусной инфекцией, доля которой среди причин, вызывающих это опасное осложнение, увеличивается. Вместе с тем, количество больных пневмонией, которым потребовалось подключение аппарата ИВЛ, на 12 июня текущего года меньше (44 против 46) в сравнении с аналогичной датой 2019 года. Это свидетельствует об улучшении работы по ранней диагностике пневмоний, безусловного соблюдения протокола лечения на раннем этапе заболевания. Еще раз спасибо нашим медикам!", - сообщил Артур Парфенчиков.

По данным на 13 июня с внебольничной пневмонией в Карелии были госпитализированы восемь человек. Начиная с первого апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 606 пациентов, 55 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).