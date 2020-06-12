Восемь человек с внебольничной пневмонией госпитализированы за сутки

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, заявили в оперштабе Карелии.

В республике за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией восемь человек. За минувший день летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано. Об этом информирует оперативный штаб правительства республики Карелия по борьбе с коронавирусом.



Начиная с первого апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 606 пациентов, 55 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

"Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19", - заявляют в оперштабе.