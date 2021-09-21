Десять фермеров в Карелии получили гранты на поддержку своего хозяйства

В Минсельхозе республики подвели итоги отбора для предоставления гранта «Агростартап».

В Министерстве сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия 29 сентября состоялось заседание региональной конкурсной комиссии, осуществляющей отбор заявителей для предоставления им гранта «Агростартап», в ходе которого определены 10 победителей.

Всего на конкурс представлено 18 заявок на реализацию проектов создания и развития фермерских хозяйств в 5 муниципальных районах республики по таким направлениям деятельности, как разведение крупного рогатого скота, выращивание земляники садовой, пчеловодство, выращивание раков.

Со списком победителей и итогами проведения отбора можно ознакомиться на сайте министерства.