Десять вопросов доктору Алексею Хейфецу

В преддверии единых дней голосования беседуем о политике, медицине и не только с кандидатом в депутаты Заксобрания Карелии, врачом — анестезиологом-реаниматологом Алексеем Хейфецем.

1. Быть отцом пятерых детей — это как? При родах присутствовали? Какой мультик у вас самый любимый?

— Женщина в этот момент нуждается в поддержке, и я всегда был рядом.

В моей парадигме много детей — это правильно. К тому же это весело. К примеру, я встречаюсь с друзьями, которые показывают мне фотографии маленьких внуков, а я в ответ показываю фото маленького сына. Я иду в ногу со временем, ведь мои дети заставляют меня разбираться во всем, что им интересно. Я знаю, что такое манга и аниме)). Лично мой любимый мультфильм — «Ёжик в тумане». Но сейчас я чаще смотрю «Ми-ми-мишки».

2. Ваш старший сын Ефим завершил обучение в клинической ординатуре НИИ детских инфекций в Санкт-Петербурге и вернулся в Петрозаводск работать с ковидными больными. Участок самый опасный. Не боитесь?

— Профессия анестезиолога-реаниматолога предполагает некий фатализм — это раз. Второе — мой сын отучился в клинической ординатуре, что предполагает работу с пациентами. И так вышло, что с начала пандемии он уже оказался на передовой борьбы с коронавирусом. Боюсь ли я — нет. Переживаю ли — да, ведь я его отец.

3. Если душа болит, то чем лечить?

— Семья, близкие и любимое дело — три базовые составляющие счастья. Если душа болит, погрузитесь в них.

4. Многие называют службу в армии потерянными годами. Вам тоже пришлось прервать учебу. Не забыли анатомию за два года в сапогах?

— Во-первых, я не считаю это время потерянным. Это большая жизненная школа, уроки которой много раз пригодились мне в жизни. А насчет учебы — всё прошло хорошо, ведь у меня были прекрасные преподаватели.

5. Присвоение высшей квалификационной категории по специальности «анестезиология-реаниматология» отмечали спиртом или коньяком? И водка с перцем реально помогает при простуде или нет?

— Первое — да. Подтверждаю. Второе — как врач я скажу: полезнее горячий чай, но в этом вопросе лучше прислушиваться к своему организму.

6. Какой главный совет, который дал вам наш земляк, отец советской анестезиологии-реаниматологии, автор концепции медицины критических состояний, великий Анатолий Петрович Зильбер?

— Он был научным руководителем моего папы и преподавал во время моего обучения, поэтому я действительно считаю его своим учителем не только в медицине, но и в жизни. А насчет советов он много раз говорил: «В любой ситуации главное — оставаться человеком».

7. Люди, которых вам удалось вытащить с того света, рассказывали про сияние в конце туннеля?

— Нет. Они говорили спасибо.

8. В Заксобрании часто приходится слышать: «Алексей Ильич, у меня вот тут ноет, что посоветуете?»

— Ежедневно во «ВКонтакте», эсэмэсками, лично, письменно. Даже коллеги обращаются.

9. Правда ли, что все реаниматологи хотя бы раз в жизни проверили на себе работу дефибриллятора?

— Если честно, то это плохая идея, навязанная нам поп-культурой. В дефибрилляторе серьезный разряд и у него совсем другая задача. Если хочется проверить что-то из нашей профессии на себе, потренируйтесь в искусственном дыхании со своим любимым человеком.

10. Рыбалка, охота или грибы-ягоды?

— Я люблю природу. И общение с ней не должно быть отягощено суетой. Я предпочитаю созерцать.

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия по одномандатному избирательному округу № 3 Хейфеца Алексея Ильича