Детеныш нерпы отказался жить на воле после того, как его спас рыбак из Карелии

В Карелии один из рыбаков спас детеныша нерпы от неминуемой гибели.

После того, как в Центре реабилитации выходили маленького Крошу, он отказался уплывать на волю. Он настолько привык к людям, что им ничего не оставалось делать, как вернуть его обратно в центр, сообщает Joinfo.