Дети силовиков могут получить льготы при поступлении в вузы

Дети сотрудников МВД и Росгвардии получат преимущества при поступлении в вузы.

Как выяснили "Известия", такой законопроект поддержан правительством, а в марте может быть принят Госдумой.

Предоставление преимущественного права зачисления в вузы, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, предлагается детям сотрудников органов внутренних дел, а также детям граждан, проходящих службу по контракту, имеющих общую продолжительность службы 20 лет и более.

"Внесение предлагаемого изменения не повлияет на возможность поступления в данные образовательные организации иных лиц, поскольку указанное преимущественное право реализуется только при условии успешного прохождения детьми граждан указанных категорий вступительных испытаний и при прочих равных условиях", — говорится в отзыве правительства, который имеется в распоряжении "Известий".

При этом кабмин считает, что в целях формирования единого подхода требование законопроекта к общей продолжительности службы (20 лет и более) для получения этого преимущества следует распространить и на сотрудников органов внутренних дел РФ. Кроме того, правительство предлагает авторам нормы об основаниях для увольнения граждан указанных категорий согласовать с соответствующими положениями федерального закона "О службе в органах внутренних дел РФ".