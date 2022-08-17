Детская школа искусств в Петрозаводске проведет дополнительный набор

Петрозаводская детская школа искусств им Балакирева объявила о дополнительном наборе на бюджетные места.

Как сообщили в администрации города, детская школа искусств им. М.А. Балакирева принимает заявления на дополнительные общеобразовательные программы.

Набор ведется на следующие отделения (в скобках указано количество бюджетных мест):

«Инструментальное исполнительство»:

– отдел «Народные инструменты» (баян – 1, кантеле – 1);

– отдел «Духовые инструменты» (флейта – 1, альт – 1);

«Художественно-эстетическое»:

– отдел «Музыкальный фольклор» (3);

– отдел «Журналистика» (7).

«Теоретико-хоровое» (отдел «хоровое пение» – 4);

«Класс профориентации» (1).

Заявления принимаются 25 августа (четверг) с 17.00 по адресу: ул. Фрунзе,14а.

Приемные прослушивания (для отдела «Журналистика» – собеседование) будут проходить 27 августа с 11.00 по адресу: улица Мичуринская, 5.

Подробнее об условиях приема заявлений и прослушивании можно узнать на сайте школы.