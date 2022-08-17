Детская школа искусств в Петрозаводске проведет дополнительный набор

Петрозаводская детская школа искусств им Балакирева объявила о дополнительном наборе на бюджетные места.
Как сообщили в администрации города, детская школа искусств им. М.А. Балакирева принимает заявления на дополнительные общеобразовательные программы.
Набор ведется на следующие отделения (в скобках указано количество бюджетных мест):
«Инструментальное исполнительство»:
– отдел «Народные инструменты» (баян – 1, кантеле – 1);
– отдел «Духовые инструменты» (флейта – 1, альт – 1);
«Художественно-эстетическое»:
– отдел «Музыкальный фольклор» (3);
– отдел «Журналистика» (7).
«Теоретико-хоровое» (отдел «хоровое пение» – 4);
«Класс профориентации» (1).
Заявления принимаются 25 августа (четверг) с 17.00 по адресу: ул. Фрунзе,14а.
Приемные прослушивания (для отдела «Журналистика» – собеседование) будут проходить 27 августа с 11.00 по адресу: улица Мичуринская, 5.
Подробнее об условиях приема заявлений и прослушивании можно узнать на сайте школы.
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