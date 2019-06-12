Детский омбудсмен Карелии проверит безопасность игровых площадок

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Уполномоченный по правам ребенка в республике Геннадий Сараев отправится в рейд по детским игровым площадкам в Петрозаводске, сообщили в ОНФ Карелии.
В четверг, 13 июня, в рамках всероссийской акции "Безопасность детства" участники команды "Молодежка ОНФ" и Уполномоченный по правам ребенка в республике Геннадий Сараев отправятся в рейд по детским игровым площадкам в Петрозаводске, которые проверят на предмет безопасности.
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