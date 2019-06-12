Детский омбудсмен Карелии проверит безопасность игровых площадок

Уполномоченный по правам ребенка в республике Геннадий Сараев отправится в рейд по детским игровым площадкам в Петрозаводске, сообщили в ОНФ Карелии.

В четверг, 13 июня, в рамках всероссийской акции "Безопасность детства" участники команды "Молодежка ОНФ" и Уполномоченный по правам ребенка в республике Геннадий Сараев отправятся в рейд по детским игровым площадкам в Петрозаводске, которые проверят на предмет безопасности.