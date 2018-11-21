Детский омбудсмен Карелии рассказал, что стало с подростком, который проживал в гараже

Геннадий Сараев рассказал, как живет 17-летний подросток из Чалны, которого мать оставила на улице без прописки и денег.

Напомним, в поселке Чална Прионежского района 17-летний подросток вынужден был жить в гараже у местных жителей, так как его мама, ведущая асоциальный образ жизни, уехала в неизвестном направлении, а его оставила без крыши над головой, без прописки и средств к существованию.

Органы опеки не спешили помогать несовершеннолетнему, тихо ожидая наступления его 18-летия, чтобы снять с себя обязательства по решению дальнейшей судьбы подростка.

После публикаций в СМИ и обращения депутата Чалнинского сельского поселения Елены Косолаповой история с подростком, проживающим в гараже, стало резонансной.

Следственные органы начали проверку по данной ситуации.

Главное, по словам детского омбудсмена Геннадия Сараева, до наступления 18-летия успеть признать ребенка сиротой, чтобы он мог иметь в дальнейшем право встать в очередь на получение жилья и, конечно, оформить постоянную регистрацию, дающую право на поступление в техникум, устройство на работу, постановку на воинский учет.

До совершеннолетия подростку осталось ровно два месяца – 20 января у него День рождения.

В минувший вторник, 20 ноября, Геннадий Сараев рассказал, что за месяц, с момента опубликования истории о подростке, удалось сделать.

"На сегодняшний день он живет не в гараже, а в доме у приемной семьи, - сообщил Сараев, - они получают меры поддержки. Выплаты приемной семье будут осуществляться до момента наступления подростку 18 лет. За ребенком закреплен адвокат, который помог составить заявление в суд о признании подростка сиротой. В суде я выступаю как третья сторона, чтобы ускорить процесс. Надеюсь, что в ближайшее время состоится заседание суда, чтобы он получил статус как ребенок-сирота, нуждающийся в жилом помещении, чтобы ему сразу встать в очередь. Сейчас у него сделана временная регистрация по адресу приемной семьи, чтобы он был не бомжом, чтобы он мог получать медицинские услуги. Также уже готовятся документы для продолжения обучение в медвежьегорском техникуме. Кроме того, он встал на воинский учет. Если комиссия признает его годным, то он готов идти в армию, он выразил такое желание".

Подробнее о ситуации с подростком, который жил в гараже, можно прочитать здесь.