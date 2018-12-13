Детский омбудсмен потратил за три месяца на такси около 5 тысяч евро

Власти Финляндии намерены разобраться в обоснованности этих трат.

В Финляндии разгорелся скандал после публикации газеты Uutissuomalainen, где утверждалось, что уполномоченный по защите прав ребенка Туомас Курттила потратил за три месяца на поездки в такси около 5 тысяч евро. Как сообщила финская телекомпания Yle, на публикацию обратил внимание министр юстиции Антти Хяккянен, который пообещал провести проверку обоснованности столь высоких расходов детского омбудсмена на такси.

Примечательно, что сам Курттила объяснил эти траты ... экономией средств, трудовым благосостоянием и "беседами с водителями такси". "Я работаю среди людей, не в башне из слоновой кости. Я должен быть там, где люди, дети, родители, бабушки и дедушки и профессионалы повседневной жизни", - цитирует Yle слова детского омбудсмена Финляндии.

Для сравнения заметим, что затраты бюджета Карелии на деятельность республиканского уполномоченного по правам ребенка в 2019 году составят около 2,5 миллиона рублей.