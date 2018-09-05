Детский омбудсмен попросил защиты для бывшей приемной дочери Дмитриева после визита к ней блогера Трунова

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев попросил следственное управление СК РФ по республике защитить от посторонних лиц девочку, которая является потерпевшей по уголовному делу о педофилии, возбужденному в отношении главы карельского отделения "Мемориал" Юрия Дмитриева.

Как рассказал ТАСС адвокат Игорь Перов, представляющий интересы потерпевшей стороны, 1 сентября неизвестный пытался посетить семью и школу несовершеннолетней, которая была приемной дочерью Дмитриева, а в настоящее время находится под опекой бабушки. Мужчина хотел получить комментарий по уголовному делу и сфотографировать ребенка.

"Геннадий Александрович обратился в Следственный комитет с просьбой обеспечить защиту потерпевшей в связи с возникшей ситуацией. Любой человек, который сейчас поедет с этими вопросами, нарушит права ребенка", - сказала помощник уполномоченного Екатерина Беседина.

По ее словам, в адрес уполномоченного по правам ребенка в Карелии Геннадия Сараева также поступило официальное обращение от бабушки с описанием ситуации и просьбой обеспечить защиту девочки.

"Вторжение в частную жизнь, сбор персональных данных, к которым относится информация о месте проживания и образовательном учреждении, где она обучается, [может] создать угрозу ее безопасности. Подобные действия не могут оцениваться иначе, чем давление на семью потерпевшей. Считаю их недопустимыми не только с правовой, но и с моральной точки зрения", - говорится в заявлении Сараева, размещенном в соцсети "ВКонтакте".