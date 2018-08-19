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Новости. Общество
10:05, 19 Августа 2018

Девлету Алиханову сегодня исполняется 60 лет

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В воскресенье, 19 августа 60-летие отмечает известный карельский политик Девлет Алиханов.

Этот человек поражает силой характера и мужеством. За тем, как он переносит тяготы лишения свободы и борется за свои права, наблюдают тысячи жителей Карелии, благодарные ему за депутатскую работу и помощь, возмущенные происходящим.

И сегодня, в день юбилея, хочется вспомнить слова, которые Девлет Алиханов произнес перед вынесением ему бессмысленного, незаконного и несправедливого приговора:

"Я за себя не переживаю, и вы за меня не переживайте, - сказал в "последнем слове" Алиханов. – Да, против меня сегодня совершается преступление, и об этом все знают. И даже если меня осудят, пусть хоть через 10 лет, но я доведу это дело до конца и докажу свою невиновность. Мне не за себя, мне за страну обидно. Потому что такие действия разрушают нашу страну, это антигосударственные действия. И наручники сейчас должны быть не на мне, а на тех людях, которые их совершают".

Прошло три с половиной года с тех пор, как известный оппозиционный политик оказался за решеткой. Из них ровно три он провел в следственном изоляторе без приговора суда. Практически всегда - в одиночной камере. Однако, все эти испытания Алиханов выдержал достойно. Сломать его не удалось. Люди по-разному переживают отсутствие свободы: кто-то быстро ломается и сдается, а кто-то – продолжает борьбу. Алиханов – именно из таких.

Можно долго гадать, кто запустил этот силовой каток и почему он начал движение. Но ответственность за совершенное против Алиханова преступление лежит не только на заказчиках, но и на исполнителях – в равной степени на питерских следователях, прокурорских работниках и всей судебной системе Карелии, которую окончательно дискредитировали делом Алиханова.

Сегодня Девлет Алиханов продолжает бороться. После того, как он выиграл процесс в Европейском суде по правам человека, Верховный суд России рассмотрит вопрос о пересмотре его дела. Заседание намечено на 19 сентября. Таким образом, ожидания скептиков, что Российская Федерация проигнорирует решение ЕСПЧ, не оправдались.

Напомним, весной Европейский суд встал на сторону Алиханова и признал нарушением прав человека содержание его под стражей на протяжении трех лет. Российское министерство юстиции организовало перечисление Девлету Алиханову компенсации по постановлению Европейского суда.

Защитники Алиханова уверены, что Европейский суд также признает неправомерным приговор, вынесенный в отношении Алиханова Петрозаводским городским судом, который следом утвердил Верховный суд Карелии.

"Итог по этому делу – очевидный. Будут отменены решения судов и назначена выплата компенсаций за неправомерный приговор", - заявляют адвокаты.

Редакция "Столицы на Онего", которая с первых дней следила за этим громким делом, поздравляет Девлета Медетхановича с юбилеем и желает ему здоровья и сил на дальнейшую борьбу.

Алиханов – победит! Мы в этом уверены.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кузьма Иванович
2018-08-19 13:37:08
Сегодня случайно увидел в интернете обращение какого-то мужика к Трампу, ужас, вот дурак,теперь точно его будут преследовать и посадят,здесь нельзя говорить правду ....если она действительно есть ещё....
А Алиханова скоро освободят, сколько можно наказывать,ему итак досталось...,хотя он не такой уж и "пушистый"....
однозначно
2018-08-19 12:04:34
Олонец, что за дурацкая привычка Мыкать ? Лично я полностью согласен с решением суда и мерой наказания за совершенное преступление
Zim
2018-08-19 12:25:34
однозначно, Вы полагаете, что можно, до рассмотрения дела судом держать любого подозреваемого три года в одиночной камере СИЗО?
olonets
2018-08-19 11:55:23
С Юбилеем!!! Мы с тобой!
Zim
2018-08-19 11:32:27
Что эти компенсаци в масштабах других потерь бюджета? Песчинка? Пыль? Почему не посадить неугодных, если потом можно за это расчитаться не своими, а за счет народа?
grigorjev
2018-08-19 11:24:19
Поздравляю с Днем рождения Девлета Алиханова! Всего самого лучшего большому карельскому политику. Главное - быстрее выйти на свободу.
Ситуация в Карелия - хуже некуда. Москве прямо сказано: "Уже 5 лет власти, от Москвы до Петрозаводска, нарушают законы, но никто не наказан за это. Можно сказать: подлецы и воры "правят бал в Карелии. Власти открыто и гнусно унижают граждан страны". Полный текст на Фейсбук.
Власти Карелии уничтожили много всего, в т. ч. уникальные - универмаг "Карелия", кинотеатр "Сампо", журнал Carelia...
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