Девушка из зала чуть не сорвала показ мод, выбежав на подиум к моделям (СМЕШНОЕ ВИДЕО)

Показе Chanel запомнился не дизайнерскими нарядами, а забавным происшествием.

С 23 сентября по 1 октября в Париже прошла Неделя моды. В последний день показов свою новую коллекцию представил модный дом Chanel. Однако запомнился этот показ вовсе не дизайнерскими нарядами, а забавным происшествием, пишет news.mail.

Во время финального дефиле на подиум выбежала девушка из зала и вклинилась в стройные ряды шагающих моделей. Причем сделала она это так быстро и ловко, что даже охрана не успела ее остановить.

Девушка уверенно дошла почти до конца, когда на ее пути встала известная супермодель Джиджи Хадид. Сначала она загородила самозванке дорогу, а затем, взяв девушку за плечо, уверенно повела ее в сторону выхода, где их уже поджидали охранники.

Видео с показа моментально распространилось по соцсетям, а в девушке с подиума журналисты опознали комедийную актрису и блогера Мари Бенолиэль, известную в соцсетях под псевдонимом Marie S’Infiltre.

Кстати, это не первая подобная выходка Мари. Она уже выбегала на подиум к моделям во время показа французского бренда нижнего белья Etam.