"Девушка с алкоголем намного симпатичней в глазах мужчины"

Очередной шедевр Натальи Ермолиной, пост, навеянный детскими воспоминаниями, как "Наташка бражку ставила".

- Как-то в 10-м классе я открыла для себя истину – если мужчине дать понять, что у тебя есть алкоголь, ты сразу покрываешься некими золотыми пылинками и становишься божественной Данаей с золотым сечением промеж грудей. Обнаженная ты или в спортивных штанах – вообще не деталь, ты должна булькнуть стеклянной емкостью – и за тобой потянутся мужские толпы. По крайней мере, это тайное знание сошло на меня в микрорайоне Тринага (Тринадцатый район, как в кино). Там можно было идти впереди с бутылкой браги, собирая за собой, как Нильс с дудочкой, толпы невменяемых крысенышей, не сводящих мутного взора с мутной влаги, пишет Наталья у себя в блоге.

Я была смешной и одинокой, в меня никто никогда не влюблялся, в школе у меня не было ни одного романа. Одним словом, была я не востребована как Муза. Но очень хотела любви. Была влюблена практически во всех мальчиков в классе и во дворе (на всякий случай, вдруг один из лотерейных билетов окажется выигрышным). И когда секрет соблазнения оказался у меня в кармане, решила я поставить бражку.

Как Наташка бражку ставила, читайте здесь.