Дима Билан рассказал о наличии в его жизни секса

Дима Билан уверил, что в его жизни присутствует секс.

Исполнитель решил побаловать фанатов. Звезда разрешила задавать любые вопросы, на самые интересные Дима Билан с удовольствием ответил, пишет издание "Дни.ру".

Почитатели, не стесняясь спрашивали любимца обо всем: о детстве, взаимоотношениях с родителями, о планах на будущее и взгляде на жизнь. Естественно, не обошлось без вопросов о личной жизни. Многие пытались выяснить когда-же 37-летний Дима Билан создаст семью.

Артист ответил коротко: "Спасибо, пока нет".

На что получил более нескромный вопрос: "Есть ли в вашей жизни секс?"

"А что, все-таки кажется, что я живу в облаке из брома и невесомости? Есть, просто я не пихаю его во все посты. Период гиперсексуальности пройден. Люблю, умею, практикую", – посмеялся в ответ певец.