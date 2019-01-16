Директор "Карелэнергоресурса" заявил об отсутствии оснований для банкротства

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Генеральный директор ООО "Карелэнергоресурс", отвечающего за теплоснабжение 9 районов Карелии, заявил, что предприятие устранило причины, из-за которых в Арбитражный суд были поданы заявления о его банкротстве.
В прошлом году такое заявление направило МУП "Горводоканал" Беломорского района с требованием погасить задолженность на сумму 2,2 млн рублей.
"На сегодняшний день, хотел бы подчеркнуть, данная задолженность погашена. Заявления в Арбитраже о признании "Карлэнергоресурса" банкротом нет", – сообщил Дмитрий Буевич на брифинге в правительстве.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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