Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:41, 06 Июня 2019

Директор компании "РКС-Петрозаводск" рассказал о качестве воды в городе

Загрузка...

Впервые состоялся публичный годовой отчет главного управляющего директора компании "РКС-Петрозаводск" Александра Сафронова перед представителями органов власти, общественниками и журналистами.

Как отметил Александр Сафронов, с начала работы организации многое изменилось. Однако миссия ее остается прежней: забота о здоровье и благополучии жителей региона и обеспечение комфорта и уюта в их домах. Первое июня петрозаводчане по праву могут считать Днем чистой воды – благодаря результатам государственно-частного партнерства в город пришла вода надлежащего качества, которую жители пьют уже девять лет.

Среди самых важных достижений прошлого года главный управляющий директор назвал начало работы системы очистки воды нового поколения – в декабре в столице Карелии начала работать электролизная станция, позволяющая полностью отказаться от использования жидкого хлора и обеспечивающая экологическую безопасность в центре Петрозаводска.

"Уход от хлора – знаковое событие для города. Это не только вариант экономии (на покупке химреагентов мы сэкономили 7,5 млн рублей), мы решили главную проблему, которую обещали решить главе республики и главе города – ушли от хлорирования воды и склада опасного хлора в центре Петрозаводска. И сделано это не на федеральные деньги, а на собственные, сэкономленные, – подчеркнул Александр Сафронов. – Мы особо городимся событием, потому что сделали это одними из первых в России".

Подробнее о проделанной работе "РКС-Петрозаводск" читайте здесь

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.06.2019, 11:19
Жара в Карелии сменится прохладой - ожидается скачок в 20 градусов
03.06.2019, 10:42
"Недетская" песня на последнем звонке в Карелии вызвала возмущение в соцсети
03.06.2019, 09:35
Пьяный водитель совершил смертельную аварию под Петрозаводском
30.05.2019, 10:15
"Такое ощущение, что этот министр не из Москвы в Карелию приехал, а с Луны свалился"
30.05.2019, 13:10
В Карелии приставы готовы отказаться сносить "Невский пассаж"
30.05.2019, 08:20
ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске на большой скорости перевернулся автомобиль

Аналитика

Сегодня 13:09
Политкухня
В одном стиле: вывески на фасадах будут единообразными
Депутаты Петросовета на очередной сессии приняли ряд важных решений, касающихся бюджета города, и утвердили требования к размещению фасадных вывесок в Петрозаводске.
"РКС-Петрозаводск": "Главное – не стоять на месте"
Сегодня 12:10
Карельским приставам устроили "публичную порку" за "Невский пассаж" 4
05.06.2019 14:54
Погром сельского хозяйства: только цифры 1
05.06.2019 13:02
Магия больших цифр не должна обманывать 2
04.06.2019 14:02
Вся аналитика

Чтиво

05.06.2019 12:44
Без политики
Услуги "Ростелекома" привлекают туристов в Карелию
"Ростелеком" рассказал о популярных услугах связи, востребованных среди представителей туристического сектора Карелии.
В Карелии за неделю зафиксировали 400 укусов клещей!
05.06.2019 11:40
"Что такое патриотизм? Это - когда ты знаешь, как защитить свою маму, бабушку и родину..."
04.06.2019 07:27
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом!
31.05.2019 14:36
архив чтиво

Медиа

Петрозаводский марафон 2019
03.06.2019 10:47
все фото и видео

Опрос

Как изменилась ваша зарплата за последний год?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»