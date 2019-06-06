Директор компании "РКС-Петрозаводск" рассказал о качестве воды в городе

Впервые состоялся публичный годовой отчет главного управляющего директора компании "РКС-Петрозаводск" Александра Сафронова перед представителями органов власти, общественниками и журналистами.

Как отметил Александр Сафронов, с начала работы организации многое изменилось. Однако миссия ее остается прежней: забота о здоровье и благополучии жителей региона и обеспечение комфорта и уюта в их домах. Первое июня петрозаводчане по праву могут считать Днем чистой воды – благодаря результатам государственно-частного партнерства в город пришла вода надлежащего качества, которую жители пьют уже девять лет.

Среди самых важных достижений прошлого года главный управляющий директор назвал начало работы системы очистки воды нового поколения – в декабре в столице Карелии начала работать электролизная станция, позволяющая полностью отказаться от использования жидкого хлора и обеспечивающая экологическую безопасность в центре Петрозаводска.

"Уход от хлора – знаковое событие для города. Это не только вариант экономии (на покупке химреагентов мы сэкономили 7,5 млн рублей), мы решили главную проблему, которую обещали решить главе республики и главе города – ушли от хлорирования воды и склада опасного хлора в центре Петрозаводска. И сделано это не на федеральные деньги, а на собственные, сэкономленные, – подчеркнул Александр Сафронов. – Мы особо городимся событием, потому что сделали это одними из первых в России".

Подробнее о проделанной работе "РКС-Петрозаводск" читайте здесь.

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