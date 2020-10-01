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Директор предприятия заплатил 172 тысячи рублей долга, чтобы не попасть под уголовную статью

Новости. Общество
13:31, 02 Октября 2020
фото: © shutterstock.com/Andrew Lever
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В Питкярантском районе руководитель предприятия выплатил долги, чтобы избежать уголовной ответственности, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Питкярантскому району находилось сводное исполнительное производство в отношении общества с ограниченной ответственностью с суммарной задолженностью 172 тысячи рублей в пользу местного бюджета и юридического лица.

По месту регистрации предприятия представители организации почтовую корреспонденцию не получали. Имущества за предприятием зарегистрировано не было.

Денежные средства по счетам в кредитных учреждениях проходили, но суммы были незначительные, которых не хватало для погашение задолженности.

Судебный пристав вызвал директора предприятия-должника на личный прием, где рассказал негативные последствия в случае отсутствия оплаты по истечении срока, предусмотренного для добровольного исполнения. Директору было вручено предупреждение об уголовной ответственности.

После предупреждения, в течение пяти дней, задолженность по исполнительным производствам была погашена в полном объеме.

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