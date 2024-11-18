Директора ищут в школу № 5 в Петрозаводске

Документы принимают до 18 декабря.

Конкурс на замещение вакантной должности директора школы № 5 имени генерала В.А. Фролова объявили в Петрозаводск. Документы от соискателей принимают до 15:00 18 декабря включительно, сообщили в паблике городской администрации.



Документы можно принести с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по адресу: проспект Ленина, дом 2, кабинет 426.



Подробную информацию о вакансии, квалификационных требованиях и необходимом пакете документов можно найти на сайте Администрации.