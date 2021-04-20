Для будущего детского сада в поселке Карелии сделали свайное поле

В минувшие выходные продолжились работы по устройству свайного поля для последующего возведения фундамента детского сада в поселке Ляскеля Питкярантского района.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов.

«Необходимость данного технического решения — устройства свайного поля — ранее была подтверждена экспертами при корректировке проектной документации в 2020 году с учётом проведенных геологических изысканий», — сказал Россыпнов.

По его словам, завершить данный комплекс работ планируется до 1 июня 2021 года, после чего начнется устройство фундамента.

На сегодняшний день отставание от графика составляет 2 месяца.

Заказчиком выступает Управление капитального строительства совместно с подрядчиком — компанией СК «Гарант» принимает меры по сокращению отставания. Согласно сроков по государственному контракту объект должен быть построен до декабря 2021 года.