Дмитриева заподозрили в сексуальном насилии

Против главы отделения "Мемориал" в Карелии Юрия Дмитриева следователи возбудили новое уголовное дело.

Накануне Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

"Дмитриев задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по п."б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). Он является подозреваемым", - сказал ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Карелии Виталий Коновалов.

По версии следствия, в период с 2012 года по 2016 год подозреваемый, проживая в городе Петрозаводске, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери.

Дмитриев был арестован по делу о детской порнографии в декабре 2016 года, а в январе 2018 года отпущен под подписку о невыезде. Виновным он себя не признал. Уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс.

В апреле 2018 года судья Петрозаводского городского суда Марина Носова оправдала его по двум из трех статей, признав виновным лишь в незаконном хранении основных частей оружия. С учетом проведенного под арестом срока ему было назначено наказание в виде ограничения свободы на 3 месяца. В июне Верховный суд Карелии направил уголовное дело на новое рассмотрение в горсуд Петрозаводска в новом составе.

По версии следствия, с 2008 года по 2015 год историк, руководитель карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери для изготовления порнографических материалов. Кроме того, обвиняемый незаконно хранил детали одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья.

Дмитриев и его адвокат заявляли, что снимки, которые есть в уголовном деле, представляют собой дневник здоровья приемной дочери.