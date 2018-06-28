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Новости. Общество
10:39, 28 Июня 2018

Дмитриева заподозрили в сексуальном насилии

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Против главы отделения "Мемориал" в Карелии Юрия Дмитриева следователи возбудили новое уголовное дело.

Накануне Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

"Дмитриев задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по п."б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). Он является подозреваемым", - сказал ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Карелии Виталий Коновалов.

По версии следствия, в период с 2012 года по 2016 год подозреваемый, проживая в городе Петрозаводске, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери.

 

Дмитриев был арестован по делу о детской порнографии в декабре 2016 года, а в январе 2018 года отпущен под подписку о невыезде. Виновным он себя не признал. Уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс.

В апреле 2018 года судья Петрозаводского городского суда Марина Носова оправдала его по двум из трех статей, признав виновным лишь в незаконном хранении основных частей оружия. С учетом проведенного под арестом срока ему было назначено наказание в виде ограничения свободы на 3 месяца. В июне Верховный суд Карелии направил уголовное дело на новое рассмотрение в горсуд Петрозаводска в новом составе.
По версии следствия, с 2008 года по 2015 год историк, руководитель карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери для изготовления порнографических материалов. Кроме того, обвиняемый незаконно хранил детали одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья.

Дмитриев и его адвокат заявляли, что снимки, которые есть в уголовном деле, представляют собой дневник здоровья приемной дочери.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Лариса Ахметова
2018-06-28 12:35:42
Но ведь что-то было???Неужто силовики все примазали??? Тогда чем же неугоден властям Дмитриев???
однозначно
2018-06-28 12:26:27
Леопольд, ничего силовики не путаются. Там изначально всё было понятно. Есть такой термин "оперативная разработка". А ты думаешь почему защитнички свои хвосты поприжали?
Leopol'd
2018-06-28 11:57:42
Путаются силовики в собственных показаниях. )))
То изготовление порнографии, которую человек не публиковал и экспертиза не подтвердила. То попытка побега в Польшу, но так и не сказали о наличии паспорта и визы. Теперь вдруг насилие всплыло. А осудили за хранение элементов оружия. Ну не отпускать же с извинениями. Как ГАИшники. Хоть за аптечку...
кир
2018-06-28 12:12:04
Leopol'd, тебе не стыдно? Годами борешься не за тех. Или ничего не понимаешь или прикидываешься?
однозначно
2018-06-28 11:16:23
Жертва кровавого режима?
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