До уголовного срока довело жителя Карелии выяснение отношений с полицейскими

Было установлено, что в мае текущего года в поселке Пяозерский сотрудники полиции проводили проверку по факту кражи имущества одного из местных жителей.

Подсудимый узнал, что для дачи показаний вызвали его знакомого. Будучи пьяным по случаю дня рождения, он с друзьями пришел к полицейскому участку, чтобы выяснить, в чем того подозревают.

Во время разговора с полицейскими местный житель схватил одного из них за форму и с силой отбросил в шкаф, причинив физическую боль, а потом попытался ударить рукой в голову. Стражи порядка пресекли противоправные действия агрессора, хотя мужчина вырывался, дрался и порвал форму одного из полицейских.

Подсудимый полностью признал свою вину.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил осужденному 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.