Дмитрий Нагиев обозвал Шнурова "шкурой"

Инцидент произошел в шоу "Голос", но не вошел в эфир.

Шнуров после выступления Дарии Гроссман и Риты Крон, спевших нетленную "Стюардессу Жанну", отказался отправлять одну из артисток домой.

Поначалу все решили, что Шнуров шутит - есть же правила, но далее оказалось – отнюдь. Шнур дал понять, что отступать не намерен, пишет "Российская газета".

В результате завязалась перепалка. Из которой в эфир пошел лишь небольшой фрагмент. Тогда как у издания есть полная запись спора.

На просьбу коллег, бессменного ведущего Нагиева и наставника Басты, не топить проект и выйти подумать, он не отреагировал.

После в конфликт вмешались продюсеры шоу Юрий Аксюта и Мауриц Бриет, напомнив Шнуру, что правила, действительно, четко прописаны – и им подчиняются все без исключения.

В итоге Сергей демонстративно отказался брать на себя ответственность и предложил выбрать победителя остальным наставникам. За что заслужил от Нагиева эпитет: "Ну ты и шкура!".

Отмечается, что после пятнадцатиминутного препирательства выбор был остановлен на Гроссман.