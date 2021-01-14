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Днем и ночью подрядчик вывозит снег с улиц Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
18:20, 14 Января 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
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Техника работает круглосуточно в разных районах города, сообщили в администрации Петрозаводска.

В рамках муниципального контракта ООО "ТехРент" занимается содержанием пешеходной и транспортной инфраструктуры карельской столицы. В период снегопадов и низких температур на улицы Петрозаводска выведены все виды техники, привлекаются, в том числе сторонние организации. Работы в разных районах города ведутся круглосуточно.

Подрядчик расчищает дороги и тротуары, обрабатывает их противогололёдными материалами, оплуживает проезжие части.

Особое внимание уделено пешеходным переходам и остановочным пунктам. Днём и ночью подрядная организация вывозит снег. Сейчас эти работы продолжаются на улицах Муезерской, Суоярвской, Чкалова, Пархоменко. Снежные валы вывозят с мест вблизи пешеходных переходов и остановок на Древлянке и Кукковке. Мобильные бригады расчищают труднодоступные для техники места.

За качеством и оперативностью мероприятий по содержанию ежедневно следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации.

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