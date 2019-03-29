Дочь грузинского вора в законе призналась, почему ушла от Гуфа

Кети Топурия впервые рассказала о причинах разрыва с рэпером.

По словам солистки группы "А'Студио", к решительному шагу ее подтолкнула не измена возлюбленного.

Популярная певица приняла участие в YouTube-шоу "Маша спросит", которое ведет Мария Мельникова. В ходе интервью, составленного по вопросам от поклонников певицы, она раскрыла интересные подробности о своей жизни, пишет Cosmopolitan.

Кети призналась, что не умеет готовить, ее последняя татуировка символизирует стремление идти вперед, а для похудения артистка ничего не делает – ей помогла генетика.

Часть вопросов коснулись личной жизни звезды. Она рассказала, что до сих пор прекрасно общается с бывшим мужем, Львом Гейхманом.

"У нас и правда хорошие отношения. просто эти отношения пережили себя. Мы поняли это вместе и даже пытались их восстановить,но поняли, что это не то. Вот в чем минус того, что я не говорю про личную жизнь — все подумали, что мы разошлись из-за Леши Долматова. На самом деле мы давно не жили вместе", – пояснила Топурия.

После этого Мария задала вопрос, который до сих пор волнует многих поклонников Кети: почему она ушла от Гуфа? Разрыв состоялся на фоне громкого скандала, когда в минувшем ноябре стало известно, что Гуф изменял певице с несовершеннолетней екатеринбурженкой.

"Я не стала это всё комментировать, потому что это всё-таки личное. Почему мы разошлись? Потому что у нас разный образ жизни. Как мы ни пытались сделать общий союз, у нас всё равно не получилось. К сожалению. Но любила я его очень сильно", – призналась звезда.