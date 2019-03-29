Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:10, 29 Марта 2019
фото: PersonaStars

Дочь грузинского вора в законе призналась, почему ушла от Гуфа

Загрузка...

Кети Топурия впервые рассказала о причинах разрыва с рэпером.

По словам солистки группы "А'Студио", к решительному шагу ее подтолкнула не измена возлюбленного.

Популярная певица приняла участие в YouTube-шоу "Маша спросит", которое ведет Мария Мельникова. В ходе интервью, составленного по вопросам от поклонников певицы, она раскрыла интересные подробности о своей жизни, пишет Cosmopolitan.

Кети призналась, что не умеет готовить, ее последняя татуировка символизирует стремление идти вперед, а для похудения артистка ничего не делает – ей помогла генетика.

Часть вопросов коснулись личной жизни звезды. Она рассказала, что до сих пор прекрасно общается с бывшим мужем, Львом Гейхманом.

"У нас и правда хорошие отношения. просто эти отношения пережили себя. Мы поняли это вместе и даже пытались их восстановить,но поняли, что это не то. Вот в чем минус того, что я не говорю про личную жизнь — все подумали, что мы разошлись из-за Леши Долматова. На самом деле мы давно не жили вместе", – пояснила Топурия.

После этого Мария задала вопрос, который до сих пор волнует многих поклонников Кети: почему она ушла от Гуфа? Разрыв состоялся на фоне громкого скандала, когда в минувшем ноябре стало известно, что Гуф изменял певице с несовершеннолетней екатеринбурженкой.

"Я не стала это всё комментировать, потому что это всё-таки личное. Почему мы разошлись? Потому что у нас разный образ жизни. Как мы ни пытались сделать общий союз, у нас всё равно не получилось. К сожалению. Но любила я его очень сильно", – призналась звезда.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2019-03-29 19:41:55
Странный набор букв. Раньше у них пел Батырхан, у него с головой было всё в порядке.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.03.2019, 19:40
Поклонники обсуждают "округлившуюся" 47-летнюю Леру Кудрявцеву
23.03.2019, 13:00
ВИДЕО: В Петрозаводске сотрудники ГИБДД ведут скрытое наблюдение за водителями
23.03.2019, 21:40
Звезды Comedy Woman сделали фото 18+
28.03.2019, 20:20
Похудевшая звезда Comedy Woman показала растяжку
26.03.2019, 09:21
Водителей Петрозаводска ждут "сплошные" проверки ГИБДД
23.03.2019, 14:46
ФОТО и ВИДЕО: Участники митинга в Петрозаводске потребовали отставки действующей власти

Аналитика

Сегодня 11:41
Капитал
Клиника у храма
В Петрозаводске 27 марта состоялось событие российского масштаба – на улице Варламова был заложен первый камень в основание строительства детской офтальмологической клиники.
"Амкодор" приступил к строительству завода в Петрозаводске
28.03.2019 14:24
Что изменится в Петрозаводске после решений городских депутатов 2
28.03.2019 10:30
Ямочный ремонт-2019 1
28.03.2019 09:36
Войница против Минсельхоза: приказ оспорят в суде 3
25.03.2019 14:18
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:00
Без политики
"Просто сжимается сердце"
Яковлева Валерия Александровна – детский офтальмолог глазной клиники Карелии, врач-косолог, которая пришла в профессию вопреки советам мамы, и сегодня успешно спасает зрение маленьким пациентам, многим из которых нет даже и недели от роду.
"ТехРент" закрывает зимний сезон
28.03.2019 15:19
"Я думала, будет хуже" 5
28.03.2019 12:33
Владимир Тарачев: "Надежность электросетей – наша важнейшая задача" 1
28.03.2019 12:01
архив чтиво

Медиа

"СТОП-КАДР" с Ефимом Овчинниковым
Сегодня 16:21
все фото и видео

Опрос

Нужно ли отдать РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»