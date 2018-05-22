Доходы бюджета Карелии увеличены более чем на 1 млрд рублей

Председатель Законодательного собрания Карелии заявил об увеличении доходной части бюджета за счет поступления федеральных средств.

"Сегодня мы внесли поправки, которые, главным образом, за счет поступления федеральных средств увеличивают доходную часть бюджета на 1 млрд 180 млн рублей. Это позволит республике решать наиболее значимые социальные вопросы", заявил Элиссан Шандалович во время пресс-подхода после заседания карельского парламента.

По словам спикера Заксобрания, 777 млн рублей из указанной суммы – это дотации из федерального бюджета. Эти средства предусмотрены на обеспечение выплат работникам бюджетной сферы в связи с увеличением МРОТ с 1 мая 2018 г.

Откуда поступили 344 млн рублей, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".