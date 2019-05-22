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Новости. Экономика
09:38, 22 Мая 2019
фото: © Денис Вышинский/ТАСС

Доходы бюджета Карелии увеличились на 2,5 млрд рублей

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Собственные доходы бюджета Карелии без учета федеральной помощи за первые 4 месяца 2019 года выросли на 32,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Минфин республики.

Сумма налоговых и неналоговых доходов составила 10,2 млрд рублей – на 2,5 млрд рублей больше, чем в прошлом году.

"Прирост доходов обеспечен за счет налоговых перечислений, из которых порядка 90% приходится на поступления налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц, акцизов", - пояснили в Минфине.

Какие еще увеличились платежи, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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карел
2019-05-22 09:57:21
Так , если налоги с физ. и юр. лиц основной источник наполнения бюджета , возникают вопросы где доходы в казне от нефти , газа , леса и т.д . Украдены ...без нас .
zanoza
2019-05-22 10:44:25
карел, доходы от нефти, газа и т.д. находятся на заграничных счетах.
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