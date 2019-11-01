Доходы бюджета Карелии в 2019 году впервые превысили расходы

Консолидированный бюджет Карелии за 9 месяцев текущего года исполнен с профицитом в размере 4,3 млрд рублей – доходы казны в 2019 году впервые превысили расходы.

Это следует из данных министерства финансов об исполнении бюджета.

Собственные доходы республиканской казны с учетом муниципальных бюджетов составили 25,3 млрд рублей, что на 2 млрд или на 8,4% больше уровня аналогичного периода 2018 года. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".