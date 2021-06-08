Доходы бюджета Карелии в 2021 году будут больше запланированного

Собственные доходы бюджета Карелии без учета федеральной помощи в 2021 году будут выше запланированного на 4,1 млрд рублей за счет роста прибыли предприятий, увеличения зарплат и ряда других факторов.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту изменений в бюджете Карелии на 2021 год.

Основной рост суммы налоговых поступлений ожидается за счет налога на прибыль. Платежи из этого источника вырастут на 2,5 млрд. рублей по сравнению с показателями, которые ранее были заложены в бюджет. Налогооблагаемая прибыль увеличится в 2021 году в результате роста цен «на основные виды промышленной продукции, производимой крупнейшими организациями республики — на железорудные окатыши, пиломатериалы и целлюлозу», говорится в документе. О других источниках роста доходов читайте в интернет-газете «Вести Карелии».