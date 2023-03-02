Доходы бюджета Петрозаводска выросли, а муниципальный долг сократился в 2022 году

Доходы бюджета Петрозаводска в 2022 году почти достигли 11 млрд рублей, что на 12,4% больше по сравнению с 2021 годом.

В том числе, на 12,1% увеличились собственные налоговые и неналоговые доходы городской казны без учета финансовой помощи из республиканского бюджета.

Об этом говорится в проекте отчета главы Петрозаводска Владимира Любарского, с которым он планирует выступить перед депутатами Петросовета.

«На поступление указанных доходов выше уровня 2021 года влияние оказали рост налогооблагаемой базы источников, поступление в бюджет округа с 2022 года налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, положительные итоги работы основного плательщика единого сельскохозяйственного налога, итоги работы муниципальных унитарных предприятий в 2021 году», — говорится в документе.

В 2022 году объем муниципального долга Петрозаводского городского округа снизился на 58,2 млн рублей и составил 2,1 млрд.