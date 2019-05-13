Доходы главы Петрозаводска выросли за прошлый год почти на 94 тысячи рублей

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Мэр карельской столицы отчиталась о своем имуществе.
Глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник обнародовала 13 мая сведения о собственных доходах за 2018 год. Судя по данным, опубликованным на официальном сайте мэрии карельской столицы, денежные доходы градоначальницы выросли в минувшем году почти на 94 тысячи рублей и составили 1 миллион 738 тысяч.
Имущество Ирины Мирошник осталось прежним. В собственности главы Петрозаводска находится квартира площадью около 50 квадратных метров, еще одна квартира – площадью около 53 квадратных метров – указана мэром "в пользовании". Машины и других транспортных средств у Мирошник нет.
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