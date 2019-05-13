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Новости. Политика
13:17, 13 Мая 2019
фото: Столица на Онего

Доходы главы Петрозаводска выросли за прошлый год почти на 94 тысячи рублей

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Мэр карельской столицы отчиталась о своем имуществе.

Глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник обнародовала 13 мая сведения о собственных доходах за 2018 год. Судя по данным, опубликованным на официальном сайте мэрии карельской столицы, денежные доходы градоначальницы выросли в минувшем году почти на 94 тысячи рублей и составили 1 миллион 738 тысяч.

Имущество Ирины Мирошник осталось прежним. В собственности главы Петрозаводска находится квартира площадью около 50 квадратных метров, еще одна квартира – площадью около 53 квадратных метров – указана мэром "в пользовании". Машины и других транспортных средств у Мирошник нет.

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Комментарии

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Серж
2019-05-13 13:53:53
Скромно как то . Не берёт пример с Главы , не тянется за вождём региона , идёт своим путём .
zanoza
2019-05-13 13:35:55
Более чем скромно живёт наш мэр! Может поэтому ей не хочется заниматься глобальными делами города, а всё сводится к пустяковым делишкам вроде обустройства велодорожек, новогодней подсветки улиц, обустройства скверов и т. д.
Яков Михайлович
2019-05-13 13:26:42
Везёт,улыбается, у меня пенсия на 360 рублей "повысилась",в принципе,на курицу хватит?! чего тут жаловаться....всё хорошо!
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