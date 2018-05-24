Доходы жителей Карелии превысили расходы

Реальные доходы населения Карелии, по предварительной оценке, сократились в I квартале 2018 года на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.

Для сравнения, в январе-феврале сокращение составило 6,5%.

Реальные доходы рассчитаны с учетом обязательных платежей и взносов и индекса потребительских цен.

Подробнее о доходах и расходах населения читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".