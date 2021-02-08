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Доктор Ольшевский: "Было до слез обидно за профессию, за страну"

Новости. Общество
15:00, 09 Февраля 2021
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Известный в Карелии врач Владимир Ольшевский рассказал, как и почему в республике возникла частная стоматология.

Владимир Ольшевский – человек-легенда. В 1991 году, будучи успешным врачом и преподавателем, автором популярных книг о том, как сохранить зубы здоровыми, он создал первую в Карелии частную стоматологическую клинику. С чего все началось, Владимир Андреевич рассказал в интервью, став гостем нашей популярной рубрики "Кофе со сливками".  

- В 1970 году я закончил Ленинградский институт и был направлен врачом стоматологом в "отделенческую больницу на станции Петрозаводск". В те годы "железка" была очень продвинутым медицинским учреждением. Стоматология славилась наличием санации рта под наркозом. За 3 года я выполнил их более 600 и считался очень востребованным специалистом в "столичной" больнице. Но когда  меня  отправили в командировку на "линию", в Суккозеро, я столкнулся с реальной ведомственной стоматологией и был буквально шокирован. Десятки измученных зубной болью железнодорожников, с 6 утра осаждающих двери амбулатории. Вибрирующая бормашина с приводным шнуром, кипятящиеся стеклянные шприцы, изношенные инструменты и одна медсестра Тоня, мечущаяся между тремя кабинетами, до сих пор стоят перед моими глазами. 

Потом была ординатура в родном Ленинградском институте и возвращение в Карелию уже в статусе челюстно-лицевого хирурга Республиканской больницы. Здесь в те годы существовала практика курирования медицинской помощи в районах, и все специалисты республиканской больницы периодически туда выезжали. Имел возможность не раз убедиться в печальном уровне оказания зубоврачебной помощи населению. 

Разваливающееся оборудование стоматологических кабинетов, отсутствие эффективных обезболивающихся препаратов, пломбы, которые выпадали от тряски в транспорте – вот реальная картина стоматологии тех дней. Не случайно люди, пережившие в школьные годы посещение таких кабинетов, до сих пор вспоминают их, как комнаты "пыток". Поэтому нетрудно себе представить, что испытал я, оказавшись в конце восьмидесятых в стоматологическом кабинете центра здоровья маленького финского городка Китее. В те годы я уже работал в ПГУ и участвовал в международном проекте по изучению состояния зубов у жителей приграничных территорий. Тогда я впервые увидел, что пациент не сидит, а лежит в стоматологическом кресле и два специалиста – врач и ассистент - лечат его «в четыре руки» на скоростной турбинной установке. А пациент почти дремлет в комфортных условиях простого "сельского" государственного финского кабинета.

Потом были поездки в Германию и Израиль, где стоматология практически полностью передана в частные руки. Уровень её оказался столь высоким, что нам, советским врачам, было неловко участвовать в дискуссиях. Какая имплантация титановых зубов?! Да у нас не только оснащения, даже масок одноразовых не было в то время, и коллеги нам их дарили в качестве презента! Было до слез обидно за профессию, за страну. Вопрос "а почему" был в голове у каждого думающего. Ответ очевиден: при всех экономических проблемах того периода государству было не до зубов.

Поэтому, когда в 1991 году правительство заявило о легализации частной собственности, я решил попытаться реализовать мечты о "другой" стоматологии для наших жителей. 

Полный текст интервью читайте здесь.

 

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Комментарии

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нетюлень
2021-02-09 16:11:42
Благодаря именно частным стоматологам не приходится ощущать себя партизаном в гестапо. Поклон и благодарность.
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