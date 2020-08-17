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Долги по зарплатам в Карелии достигают 77 млн рублей

Новости. Экономика
14:23, 18 Августа 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Игорь Кубединов
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В региональном управлении труда и занятости сообщают о снижении долгов предприятий перед своими сотрудниками: за год объем долгов снизился почти вдвое, но копят их по-прежнему находящиеся в кризисе компании.

Власти Карелии отмечают положительную динамику: задолженность по зарплате в регионе снижается. В минувшем году к середине августа работодатели накопили свыше 141 млн долгов перед работниками. В этом году эта сумма заметно ниже: 77 млн рублей. В то же время сохраняется и прежняя негативная тенденция: львиная доля указанных долгов накоплена компаниями-банкротами, которые не могут выбраться из финансового кризиса.

Подробности -  в тексте "Вестей Карелии".

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