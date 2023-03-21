Доля сельского населения в Карелии выросла по сравнению с советскими временами

Сельское население Карелии по состоянию на 1 января 2023 года достигло 20,3% от общей численности жителей республики.

Это следует из данных Карелиястат за 1990–2023 годы.

Доля сельских жителей выросла по сравнению с 1990-м годом, когда в поселках и деревнях Карелии проживало 18,4% от общей численности населения региона.

Этот показатель сокращался на протяжении 30 лет и начал расти только в 2022 году.

Однако общее количество сельских жителей сократилось. В 1990 году в поселках и деревнях Карелии насчитывалось 146058 человек, в 2023 году — 106993.