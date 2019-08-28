Доля торговых сетей в Карелии впервые начала сокращаться

Доля торговых сетей в общем обороте розничной торговли в Карелии в 2019 году впервые начала сокращаться после многолетнего роста.

Это следует из доклада Карелиястата.

В январе-июне 2019 года розничные торговые сети формировали 51,6% оборота розничной торговли торгующих организаций и 44,2% общего объема оборота розничной торговли.

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