Доллар преодолел рекордную отметку в 100 рублей

Впервые с октября 2023 года рубль в ходе торгов упал ниже сотни за один доллар.

Курс доллара на Форексе (Foreign Exchange, валютный рынок) в среду, 9 октября, преодолел отметку в 100 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает Лента.ру.

Американская валюта на момент открытия площадок оценивалась в 96,5 рубля. В 17:20 мск ее стоимость резко стала расти, на пике доллар стоил 100,107 рубля, это рекордная стоимость с 8 октября 2023 года. Позднее цена скорректировалась до уровня в 96,9983 рубля. Дневной рост составил порядка 0,26 процента.

Евро также резко пошел в рост — максимально он дорожал до 109,69 рубля. Позднее стоимость европейской валюты стабилизировалась вблизи отметки 106,255 рубля, прибавив с открытия торговых площадок около 0,01 процента.

Центробанк установил на 10 октября официальный курс доллара в размере 96,95 рубля (плюс 84 копейки за день) и официальный курс евро в размере 106,42 рубля (плюс 73 копейки).