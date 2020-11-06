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Доллар взлетит до 250 рублей, прогнозирует экономист, предсказавший прошлые кризисы

Новости. Общество
21:40, 07 Ноября 2020
фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ
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Уже в 2021 году доллар может подняться до 250 рублей за единицу. Рост валюты будет сопровождаться крахом мировых экономик, считает финансовый и биржевой аналитик Степан Демура.

"Цели не изменились. Первая — 97 рублей за доллар. Дальше 125. Потом 250. И мы там будем. Весь вопрос — когда. Не думаю, что до конца 2020 года мы увидим 97. А вот в следующем году эта цифра, и даже эти цифры, — вполне реальны", — рассказал Демура в интервью "Фонтанке".

Прогнозы аналитика стали популярны после того, как он предсказал мировой кризис 2008 года со спадом ипотечного рынка США и сильное падение курса рубля в 2014 году.

Сейчас Демура заявляет, что доллар будет слабеть до января-февраля 2021, но потом резко вырастет. Это будет сопровождаться крахом мировых рынков и экономик, говорит эксперт.

 

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Комментарии

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Ткачев
2020-11-07 22:16:58
Желаю всем хорошей милостыни, господа!
кир
2020-11-07 21:58:00
Совсем пофиг.
Беня
2020-11-07 21:53:25
Демура лет 10-15 предскадывает нефть почти ноль, а золото и рубль почти бесконечность. А потом ржет и говорит шо он проект госдепа :)
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