Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске таксист устроил ДТП на "встречке" с тремя пострадавшими (ВИДЕО) 4
05.11.2020 14:53
МЧС сообщило подробности крупного пожара в Петрозаводске
05.11.2020 14:39
Новый-старый троллейбус из Москвы вышел на линию в Петрозаводске 6
05.11.2020 16:54
В Карелии мужчина арестован по обвинению в педофилии 4
05.11.2020 17:41
Еще 168 человек заразились COVID-19 в Карелии
Сегодня 09:13
Крупный пожар произошел в деревянном доме в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО) 3
05.11.2020 13:58

Доноров первой группы просят посетить станцию переливания крови в Петрозаводске

Новости. Общество
10:19, 06 Ноября 2020
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
Загрузка...

На республиканской станции переливания крови не хватает крови первой группы.

На 6 ноября недостаточно крови O (I) Rh (+) и Rh (-), A (II) Rh (-), B (III) Rh (-), АB(IV) Rh (-), сообщается на сайте Станции переливания крови.

С 19 октября прием доноров А(II) Rh(+) по предварительной записи по телефонам: +79658171085 , 76-42-65 (с 13-00 до 15-00).

Доноров с Kell + антигеном временно не принимают.

Забор плазмы также временно приостановлен.

Прием доноров осуществляется с 8-13 по адресу: Петрозаводск ул. Пирогова д. 4А.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-11-06 13:21:52
Цена крови не соответствует реалиям.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.11.2020, 12:21
Петрозаводчане интересуются у властей Петрозаводска, есть ли какая-либо логика при установке ограждений
04.11.2020, 21:40
В интернете появилось фото располневшей Анастасии Заворотнюк
04.11.2020, 14:10
Шесть автомобилей столкнулись на проспекте в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
02.11.2020, 10:28
Появились кадры с места страшного ДТП в Петрозаводске, где погибли три человека (ФОТО)
03.11.2020, 14:15
В список самых состоятельных граждан Финляндии попали четверо русских
05.11.2020, 11:14
Пенсионерам в Петрозаводске и Кондопоге разрешено посещать магазины всего три раза в неделю

Аналитика

05.11.2020 16:17
Капитал
Готов ли ваш иммунитет к вирусной атаке?
Каждый день поступает тревожная информация о числе заболевших коронавирусной инфекцией.
Дежавю 1
05.11.2020 15:43
Перемен требуют наши глаза! 4
05.11.2020 09:45
Батюшка, наденьте маску! 10
02.11.2020 11:17
Движение вверх
30.10.2020 15:25
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 6
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 12
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»