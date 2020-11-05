Доноров первой группы просят посетить станцию переливания крови в Петрозаводске

На республиканской станции переливания крови не хватает крови первой группы.

На 6 ноября недостаточно крови O (I) Rh (+) и Rh (-), A (II) Rh (-), B (III) Rh (-), АB(IV) Rh (-), сообщается на сайте Станции переливания крови.

С 19 октября прием доноров А(II) Rh(+) по предварительной записи по телефонам: +79658171085 , 76-42-65 (с 13-00 до 15-00).

Доноров с Kell + антигеном временно не принимают.

Забор плазмы также временно приостановлен.

Прием доноров осуществляется с 8-13 по адресу: Петрозаводск ул. Пирогова д. 4А.