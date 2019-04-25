Дороги федерального значения планируется полностью покрыть сотовой связью

Минкомсвязи подготовило проект постановления правительства, согласно которому операторы связи смогут получить из федерального бюджета субсидии на работы, связанные с обеспечением сотовой связью автомобильных дорог федерального значения.

Как говорится в пояснительной записке к документу, подобные работы предусмотрены национальной программой "Цифровая экономика", а также программой "Информационное общество (2011–2020 годы)".

Речь идет об обеспечении мобильной связью автомобильных дорог федерального значения литер "М", "Р" и "А2. К концу 2024 года будет обеспечено 100-процентное покрытие сотовой связью всех автодорог федерального значения. На финансирование работ потребуется 28,09 млрд руб. из федерального бюджета 2024 года, сообщают "Вести Карелии".

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