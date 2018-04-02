Дороги Петрозаводска начали обрабатывать противогололедными материалами

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Обработку проезжей пескосоляной смесью ведут четырнадцать комбинированных дорожных машин ООО "ТехРент", сообщили в мэрии Петрозаводска.
Как отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации города Андрей Бекелев, согласно прогнозу, сильный снегопад, начавшийся сейчас в Петрозаводске, должен завершиться после 15 часов дня.
"Сразу же по окончании метели подрядчик приступит к очистке улиц и вывозу снега. Вместе с тем, пользуясь случаем, напоминаю, что после снегопада прогнозируется резкое потепление, возможен дождь. В связи со сложными метеоусловиями Администрация Петрозаводска призывает горожан соблюдать особую осторожность на дорогах", - цитирует пресс-служба мэрии слова Андрея Бекелева.
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