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Дорогу на Кемь в Карелии отремонтируют за 152 млн рублей

Новости. Экономика
13:45, 19 Августа 2021
фото: © Правительство Карелии

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В ходе рабочей поездки глава Карелии Артур Парфенчиков осмотрел ремонт федеральной автодороги «Кола» на участке «Подъезд к г. Кемь», сообщили в пресс-службе руководителя региона.

По инициативе главы республики эта часть дороги была передана в федеральную собственность, и началась её реконструкция. Вместе с представителями компании-застройщика АО «ВАД» руководитель региона обсудил ход проведения ремонтных работ и сроки их окончания.

Сейчас на трассе идет устройство защитных слоев из битумоминеральной смеси и укрепление обочин. Эта технология позволит увеличить срок службы дорожного полотна. Стоимость ремонта составляет 152,7 млн рублей. Строители обещают завершить работы в соответствии с контрактом — к 3 сентября 2021 года.

Артур Парфенчиков также сообщил, что автодорога «Кемь — Рабочеостровск» переведена в категорию региональных, осенью этого года будет подготовлена документация ее на капитальный ремонт. Проект предусматривает не только создание современной дорожной инфраструктуры, но и велосипедной дорожки, и тротуаров.

Приводятся в порядок и городские улицы Кеми. В этом глава Карелии смог убедиться, проверив, как идет ремонт тротуаров на одной из центральных магистралей районного центра — Пролетарского проспекта. В прошлом году здесь было уложено новое асфальтовое покрытие, а теперь дошла очередь до удобства пешеходов.

Проект «Ремонт (асфальтирование) тротуаров и благоустройство территории по Пролетарскому проспекту» реализуется по программе инициативного бюджетирования «Народный бюджет». Работы начались с 17 августа, и до конца сентября должны быть отремонтированы тротуары на протяжении 4,2 км. Кроме того, вдоль дороги будут уложены новые бордюры, покрашены ограждения, установлены три новых остановочных павильона, заменены урны, спилены аварийные тополя, обновлены газоны, подрезаны кусты и деревья. Таким образом, одна из центральных улиц старинного поморского города будет благоустроена, на ней появятся новые тротуары, которые не ремонтировались почти 30 лет.

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Комментарии

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Изя
2021-08-19 15:07:44
Нехилые деньги здесь крутятся , надо смотреть , явно должны воровать )))) :)
Гость
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