Довыборы в горсовет Петрозаводска обернулись скандалом

Итоги довыборов в Петросовет по округу №10 вызывают сомнения из-за серьезного нарушения, допущенного избирательной комиссией в день голосования.

По округу № 10 (Центр, Зарека) на довыборах в Петросовет 8 сентября победила кандидат от "Единой России", заведующая детским садом Наталья Ларшина (459 голосов избирателей, 35,66%). Она выиграла у ближайшего соперника, кандидата от КПРФ Инессы Петкевич чуть больше 60 голосов (393 человека, 30,54%).

Победу провластного кандидата-бюджетницы нельзя назвать убедительной. Однако даже эти результаты поставлены под сомнение, поскольку в день голосования со стороны Территориальной избирательной комиссии Петрозаводска №1, которая занималась организацией выборов, было допущено серьезное нарушение. Практически целый день на информационных стендах со сведениями о кандидатах, баллотирующихся в округе, об одном из них – Андрее Иванове из "Справедливой России" – размещалась недостоверная информация.

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