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Дождь, снег и гололедица ожидаются в понедельник в Карелии

Новости. Погода
17:00, 18 Октября 2020
фото: Столица на Онего
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Синоптики прогнозируют снег, мокрый снег и дождь на территории Карелии в понедельник, 19 октября.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, специалисты Гидрометцентра Карелии ожидают в понедельник, 19 октября облачную погоду. Осадки, ночью в виде мокрого снега, снега, днем - мокрого снега и дождя. Ночью в отдельных районах налипание мокрого снега. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер ночью восточный, северо-восточный, днем северо-восточный, северный, на юге – юго-западный, 5-10 м/с, утром и днем по северным районам местами порывы до 15 м/c.

Температура воздуха ночью -3…+2, днем -1…+4 градуса.

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