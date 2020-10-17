Дождь, снег и гололедица ожидаются в понедельник в Карелии

Синоптики прогнозируют снег, мокрый снег и дождь на территории Карелии в понедельник, 19 октября.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, специалисты Гидрометцентра Карелии ожидают в понедельник, 19 октября облачную погоду. Осадки, ночью в виде мокрого снега, снега, днем - мокрого снега и дождя. Ночью в отдельных районах налипание мокрого снега. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер ночью восточный, северо-восточный, днем северо-восточный, северный, на юге – юго-западный, 5-10 м/с, утром и днем по северным районам местами порывы до 15 м/c.

Температура воздуха ночью -3…+2, днем -1…+4 градуса.